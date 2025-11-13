ЦБА и Международная финкорпорация обсудили расширение партнерства
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили возможности расширения партнерства.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на ЦБА.
Отмечается, что обсуждения состоялись в ходе встречи председателя ЦБА Талех Кязымов с делегацией во главе с директором IFC по Западным Балканам и Южному Кавказу Вибке Шлёмер.
На встрече также состоялся обмен мнениями об инициативах, реализуемых в стране при поддержке IFC, проектах в рамках государственно-частного партнерства, а также о дальнейших планах организации по содействию повышению экономической устойчивости Азербайджана.
Стороны выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между ЦБА и IFC.
