ЦБА и Международная финкорпорация обсудили расширение партнерства

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили возможности расширения партнерства.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что обсуждения состоялись в ходе встречи председателя ЦБА Талех Кязымов с делегацией во главе с директором IFC по Западным Балканам и Южному Кавказу Вибке Шлёмер.

На встрече также состоялся обмен мнениями об инициативах, реализуемых в стране при поддержке IFC, проектах в рамках государственно-частного партнерства, а также о дальнейших планах организации по содействию повышению экономической устойчивости Азербайджана.

Стороны выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между ЦБА и IFC.