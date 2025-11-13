Глава ИВ Гахского района представлен коллективу

Назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Гахского района Эльвин Назим оглу Пашаев представлен коллективу помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым в присутствии представителей общественности района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на церемонии представления Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.

Э. Пашаев выразил признательность за оказанное ему доверие.