Польша может вернуть срочную службу в армии
Польские власти столкнутся с необходимостью вернуть обязательную срочную службу в армии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в эфире RadioZet рассказал начальник управления образования Генштаба Вооруженных сил Польши бригадный генерал Рафал Мерник
"Учитывая проблемы демографии и то, что нас ждет в будущем, рано или поздно мы столкнемся с таким решением", - заявил военный.
