Польша может вернуть срочную службу в армии

Польские власти столкнутся с необходимостью вернуть обязательную срочную службу в армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в эфире RadioZet рассказал начальник управления образования Генштаба Вооруженных сил Польши бригадный генерал Рафал Мерник

"Учитывая проблемы демографии и то, что нас ждет в будущем, рано или поздно мы столкнемся с таким решением", - заявил военный.