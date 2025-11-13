Правительственные сайты Дании подверглись кибератаке

Хакеры из группировки NoName057 совершили DDoS-атаку на сайты правительства и министерства обороны Дании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на данные агентства гражданской защиты страны.

По данным ведомства, злоумышленники стремились нарушить работу веб-порталов и затруднить доступ к официальной информации.

В материале отмечается, что хакерская группа NoName057 якобы взяла на себя ответственность за атаку, которой подверглись, в том числе сайты Минтранса Дании и оборонной компании Terma.

По словам представителя Terma, кибератака не привела к потере данных.