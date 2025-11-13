Ирландия начала расследование деятельности X

В Ирландии стартовало расследование в отношении социальной платформы X американского миллиардера Илона Маска на предмет соответствия нормам Закона о цифровых услугах Европейского Союза (DSA), который обязывает онлайн-платформы блокировать незаконный и вредоносный контент. В случае выявления нарушения DSA соцсети грозит штраф в размере до 6 процентов от годового объема продаж компании по всему миру.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

В заявлении, опубликованном в среду, ирландский орган по надзору за медиа и интернетом Coimisiún na Meán указал, что его опасения по поводу нарушения компанией X требований DSA разделяет некоммерческая организация HateAid, подавшая в 2023 году иск против X от имени берлинского исследователя, которому неоднократно блокировали доступ к платформе.

Регулятор проверит сообщения о том, что соцсеть не предоставляет пользователям возможности обжаловать решения о модерации контента, а также о проблемах с доступом к ее внутренним системам обработки жалоб.

"Право пользователя сообщать о контенте, который является незаконным или противоречит условиям платформы, а также право обжаловать решение платформы, являются краеугольным камнем DSA", - написал в заявлении комиссар регулятора по цифровым услугам Джон Эванс. Он отметил, что расследование позволит оценить, "надлежащим ли образом X информировала пользователей об их праве оспаривать решения, принятые после того, как пользователи жалуются на контент".

Это первое официальное расследование, проводимое ирландским регулятором в рамках DSA. Согласно DSA, статус X как "крупной онлайн-платформы" с более чем 45 млн пользователей предполагает применение к ней более строгих стандартов отчетности и раскрытия информации.