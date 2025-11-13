ВВС Северной Европы готовятся к наращиванию боевого потенциала

На вооружении военно-воздушных сил Северной Европы к 2030 году будет более 200 истребителей нового поколения.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он рассказал, что сотрудничество стран Северной Европы (Исландия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Великобритания, Ирландия) в планировании и проведении воздушных операций будет углубляться.

Будет также продолжено сотрудничество в области военной мобильности и оборонных материалов, добавил министр.