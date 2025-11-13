https://news.day.az/society/1795187.html На дорогах Азербайджана ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Завтра на автомобильных магистралях ожидается ограниченная видимость. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии. Отмечается, что 14 ноября в ряде районов страны из-за туманной погоды видимость на автомобильных магистралях может снизиться до 200-700 метров.
На дорогах Азербайджана ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Завтра на автомобильных магистралях ожидается ограниченная видимость.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии.
Отмечается, что 14 ноября в ряде районов страны из-за туманной погоды видимость на автомобильных магистралях может снизиться до 200-700 метров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре