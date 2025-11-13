https://news.day.az/world/1795200.html Названы сроки следующего судебного заседания над Саркози Апелляционный суд над экс-президентом Франции Николя Саркози состоится 16 марта 2026 года. Как сообщает Day.Az, информацию распространил Парижский суд. Отметим, ранее Николя Саркози, приговорённый к пяти годам лишения свободы, был освобождён из тюрьмы решением суда, однако ему запрещён выезд из страны.
Названы сроки следующего судебного заседания над Саркози
Апелляционный суд над экс-президентом Франции Николя Саркози состоится 16 марта 2026 года.
Как сообщает Day.Az, информацию распространил Парижский суд.
Отметим, ранее Николя Саркози, приговорённый к пяти годам лишения свободы, был освобождён из тюрьмы решением суда, однако ему запрещён выезд из страны.
Напомним, Николя Саркози, занимавший пост президента Франции в 2007-2012 годах, обвиняется в получении крупной суммы денег от бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи для финансирования своей предвыборной кампании.
