Названы сроки следующего судебного заседания над Саркози

Апелляционный суд над экс-президентом Франции Николя Саркози состоится 16 марта 2026 года.

Как сообщает Day.Az, информацию распространил Парижский суд.

Отметим, ранее Николя Саркози, приговорённый к пяти годам лишения свободы, был освобождён из тюрьмы решением суда, однако ему запрещён выезд из страны.

Напомним, Николя Саркози, занимавший пост президента Франции в 2007-2012 годах, обвиняется в получении крупной суммы денег от бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи для финансирования своей предвыборной кампании.