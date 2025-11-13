Неразбериха в парламенте Армении: Пашинян покинул заседание

На заседании парламента, посвящённом обсуждению проекта государственного бюджета Армении на 2026 год с участием премьер-министра Никола Пашиняна, произошли напряжённые моменты.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян раскритиковал председателя Национального собрания Алена Симоняна за полупустой зал.

По информации, заседание было отложено на 20 минут из-за отсутствия достаточного количества депутатов от правящей фракции.