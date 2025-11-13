Доходы Disney упали

В четверг квартальная выручка компании Walt Disney не оправдала ожиданий Уолл-стрит, поскольку продолжающаяся слабость подразделения кабельного телевидения затмила уверенный рост в сегментах потокового вещания и тематических парков, в результате чего акции компании упали более чем на 3,9% на торгах до открытия рынка.

Как сообщает Day.Az, гигант медиа и развлечений также обнародовал планы по увеличению дивидендов на 50% и удвоению плана выкупа акций на 2026 финансовый год.

Прибыль подразделения тематических парков Disney выросла, частично за счет расширения бизнеса круизных судов в США и роста Disneyland Paris, пишет Reuters.

Прибыль стримингового бизнеса компании выросла на 39% до 352 миллионов долларов. Компания Disney сообщила, что за квартал число подписчиков Disney+ и Hulu увеличилось на 12,5 миллиона, достигнув общего числа в 196 миллионов человек.

Disney перестраивается, чтобы приспособиться к общему упадку традиционного вещательного и кабельного телевидения. Компания инвестировала в новые тематические парки и круизные лайнеры, а также пыталась привлечь подписчиков на свои стриминговые сервисы.

Генеральный директор Боб Айгер предпринял активную политику сокращения расходов. Его текущий контракт истекает в конце 2026 года, и Disney заявила, что назовет преемника Айгера в начале следующего года.

"Опубликованный в четверг отчет о прибылях и убытках отразил продолжающееся падение доходов от телевидения и рекламы, но компания с уверенностью прогнозирует на ближайшие два года прогресса в наших прямых продажах потребителям", - заявил Айгер в своем заявлении.