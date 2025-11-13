Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня находятся на союзническом уровне

Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня находятся на самом высоком - союзническом уровне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА).

"Немаловажным фактором, влияющим на развитие отношений, являются личные доверительные и дружеские отношения, которые сложились у меня с Президентом Узбекистана Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Особо хотел бы отметить личный вклад Президента в развитие наших межгосударственных отношений, его постоянное внимание к вопросам последовательного укрепления многопланового сотрудничества", - добавил глава государства.