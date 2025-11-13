Названо неочевидное влияние холодов на зубы

Зимой зубная эмаль становится более уязвимой, сообщил британский врач-стоматолог Раджа Джунеджи.

Как передает Day.Az, неочевидное влияние холодной погоды он назвал в беседе с HuffPost.

Стоматолог отметил, что из-за постоянной смены температур зубы зимой становятся более чувствительными. Так, по его словам, чашка горячего кофе на улице может вызвать острую боль. Кроме того, холод может повредить зубную эмаль и пломбы.

"При переходе из теплой среды в холод зубы немного расширяются и сжимаются. Со временем это может привести к микротрещинам эмали или даже повредить старые пломбы", - утверждает врач.

Специалист также указал, что при минусовой температуре воздуха многие люди сталкиваются с недостатком слюны и ощущением сухости в полости рта. Он подчеркнул, что без слюны во рту активнее размножаются бактерии, что может стать причиной неприятного запаха и повреждения зубов.

Чтобы уменьшить негативное влияние на зубы, врач посоветовал зимой не забывать пить воду, жевать жвачку без сахара для стимуляции выработки слюны, а в помещениях использовать увлажнитель воздуха. Если зубы стали чувствительными и начали реагировать на холод, он посоветовал записаться на прием к стоматологу.