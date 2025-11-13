https://news.day.az/world/1795220.html С Дурова сняли запрет на поездки во Францию Следователи полностью сняли запрет на въезд во Францию с основателя Telegram Павла Дурова. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает агентство Bloomberg. "Запрет на въезд Павлу Дурову, миллиардеру и генеральному директору Telegram, был полностью снят французскими властями", - указано в материале.
Следователи полностью сняли запрет на въезд во Францию с основателя Telegram Павла Дурова.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Запрет на въезд Павлу Дурову, миллиардеру и генеральному директору Telegram, был полностью снят французскими властями", - указано в материале.
Уточняется, что расследование связано с проверкой возможной причастности Дурова к преступлениям, совершенным с использованием мессенджера.
По данным источника агентства, решение полностью отменяет ранее действовавший запрет, а также снимает обязанность регулярно отмечаться в местном полицейском участке.
