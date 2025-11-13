С Дурова сняли запрет на поездки во Францию

Следователи полностью сняли запрет на въезд во Францию с основателя Telegram Павла Дурова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Запрет на въезд Павлу Дурову, миллиардеру и генеральному директору Telegram, был полностью снят французскими властями", - указано в материале.

Уточняется, что расследование связано с проверкой возможной причастности Дурова к преступлениям, совершенным с использованием мессенджера.

По данным источника агентства, решение полностью отменяет ранее действовавший запрет, а также снимает обязанность регулярно отмечаться в местном полицейском участке.