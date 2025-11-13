Google выплатит десятки миллионов долларов СМИ ЮАР

Компания Google согласилась выплатить свыше $40 млн южноафриканским СМИ за пять лет по сделке с регулятором Южной Африки в рамках расследования антиконкурентных практик компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил портал News24, ссылаясь на комиссию ЮАР по вопросам конкуренции.

"Комиссия сообщила, что достигла соглашения с Google, в рамках которого он заплатит 688 млн рэндов ($40.4 млн - "Газета.Ru") СМИ ЮАР за пять лет", - говорится в публикации.

Отмечается, что также соглашения с комиссией достигли Meta, TikTok и Microsoft, которые должны изменить свои практики с тем, чтобы поддержать местные средства массовой информации.

Исключением стала социальная сеть X, которой власти Южной Африки предписали принять аналогичные меры.

Власти ЮАР вели расследование в отношении компании Google, подозревавшейся в антиконкурентных практиках, которые вредили охвату местных СМИ.