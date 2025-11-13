https://news.day.az/gurmaniya/1795216.html В ОАЭ представили новый эксклюзивный шоколад В Абу-Даби выпустили эксклюзивный шоколад, последовав примеру Дубая, где подобный десерт стал вирусным в прошлом году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Новый шоколад Abu Dhabi Chocolate создан филиппинским шеф-поваром Нуэлем Катисом.
В Абу-Даби представили новый эксклюзивный шоколад, повторив успех Дубая, где подобный десерт стал настоящим интернет-хитом в прошлом году, передает Day.Az.
Шоколад под названием Abu Dhabi Chocolate разработан филиппинским шеф-поваром Нуэлем Катисом. Он отличается необычной начинкой из фиников и тахини с добавлением шафрана и кардамона, а плитка покрыта съедобной золотой фольгой.
Летом 2024 года в Дубае вирусной стала плитка с фисташковой пастой и тестом катаифи. Согласно данным точек Duty Free, за первые шесть месяцев 2025 года в Дубае было продано 2,5 миллиона таких плиток на общую сумму 45 миллионов долларов.
