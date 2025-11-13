В ОАЭ представили новый эксклюзивный шоколад

В Абу-Даби представили новый эксклюзивный шоколад, повторив успех Дубая, где подобный десерт стал настоящим интернет-хитом в прошлом году, передает Day.Az.

Шоколад под названием Abu Dhabi Chocolate разработан филиппинским шеф-поваром Нуэлем Катисом. Он отличается необычной начинкой из фиников и тахини с добавлением шафрана и кардамона, а плитка покрыта съедобной золотой фольгой.

Летом 2024 года в Дубае вирусной стала плитка с фисташковой пастой и тестом катаифи. Согласно данным точек Duty Free, за первые шесть месяцев 2025 года в Дубае было продано 2,5 миллиона таких плиток на общую сумму 45 миллионов долларов.