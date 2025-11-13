https://news.day.az/tourism/1795226.html США будут отказывать в визах лицам с рядом заболеваний Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поручила сотрудникам консульских служб учитывать ожирение, рак и диабет как основания для отказа в выдаче американских виз иностранным гражданам. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета The Washington Post (WP).
