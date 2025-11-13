https://news.day.az/society/1795241.html Обнародован прогресс по строительным работам на ж/д линии Горадиз-Агбенд Проектирование железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено на 85%, а строительные работы - на 68%. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Отмечается, что в рамках этого мегапроекта строятся 8 станций, 22 моста, 2 крупных тоннеля, в целом более 550 инженерных сооружений.
Проектирование железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено на 85%, а строительные работы - на 68%.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Отмечается, что в рамках этого мегапроекта строятся 8 станций, 22 моста, 2 крупных тоннеля, в целом более 550 инженерных сооружений.
Эта линия не только ускорит экономическое развитие Карабаха и Восточного Зангезура, но и положит конец транспортной блокаде Нахчывана и станет еще одним "мостом", соединяющим Европу и Азию, говорится в сообщении.
