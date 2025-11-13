https://news.day.az/sport/1795242.html ЧМ-2026: Сборная Азербайджана уступает в матче с Исландией - ПРЯМОЙ ЭФИР В группе D стартовал матч пятого тура отборочного этапа чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджан и Исландии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Вiz, встреча проходит на стадионе в поселке 8-й километр. Матч обслуживает арбитр ФИФА из Черногории Никола Дабанович.
21:25
Сборная Исландии открыла счет в матче против Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Вiz, на 19-й минуте отличился футболист гостей Альберт Гюдмюндссон.
21:00
В группе D стартовал матч пятого тура отборочного этапа чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджан и Исландии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Вiz, встреча проходит на стадионе в поселке 8-й километр. Матч обслуживает арбитр ФИФА из Черногории Никола Дабанович.
