ЧМ-2026: Сборная Азербайджана уступает в матче с Исландией

21:25

Сборная Исландии открыла счет в матче против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Вiz, на 19-й минуте отличился футболист гостей Альберт Гюдмюндссон.

21:00

В группе D стартовал матч пятого тура отборочного этапа чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджан и Исландии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Вiz, встреча проходит на стадионе в поселке 8-й километр. Матч обслуживает арбитр ФИФА из Черногории Никола Дабанович.