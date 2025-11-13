https://news.day.az/world/1795239.html Самолет с телами турецких военнослужащих вылетел из Тбилиси в Анкару Военно-транспортный самолёт ВВС Турции A400M, перевозящий тела 20 военнослужащих, погибших в результате крушения самолёта C-130 в Грузии, 13 ноября вылетел из Тбилиси в Анкару. Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Военно-транспортный самолёт ВВС Турции A400M, перевозящий тела 20 военнослужащих, погибших в результате крушения самолёта C-130 в Грузии, 13 ноября вылетел из Тбилиси в Анкару.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Отмечается, что в Анкаре состоится официальная церемония прощания с погибшими, после чего пройдут похороны.
Напомним, 11 ноября на территории Грузии потерпел крушение принадлежащий Турции военный транспортный самолёт C‑130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию. В результате аварии погибли находившиеся на борту 20 военнослужащих.
