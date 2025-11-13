Автор: Садиг Джавадов, Trend

Энергетический сектор Азербайджана вступил в новый этап развития. Страна уверенно движется к признанию также как регионального центра "зеленой энергетики". Реализуемые в этих целях масштабные проекты укрепляют как экономическую мощь Азербайджана, так и его роль на международном энергетическом рынке.

Президент Ильхам Алиев выразил суть этой политики следующим образом: "Сегодня главное место среди новых отраслей занимает создание возобновляемых видов энергии. Азербайджан и здесь находится в авангарде. Сегодня Азербайджан реализует широкомасштабные проекты в области возобновляемой энергетики. Только в Карабахе и Восточном Зангезуре за последние 5 лет построено более 30 гидроэлектростанций. Их суммарная генерирующая мощность составляет более 300 мегаватт. Ведется строительство солнечных и ветряных электростанций. Недавно в Джебраильском районе был заложен фундамент двух станций на 100 мегаватт каждая. Рядом с ними строится третья солнечная электростанция мощностью 240 мегаватт. В общей сложности к 2030 году генерирующая мощность солнечных, ветряных и гидроэлектростанций должна достичь 6 тысяч мегаватт. Это крупная промышленная отрасль, еще одно направление развития промышленности".

По данным министерства энергетики, общая мощность производства электроэнергии в стране в настоящее время составляет 9732,5 МВт. Из них 1829,6 МВт приходится на возобновляемые источники энергии, что составляет около 19% от общей мощности.

В прошлом году в стране было произведено 28,4 млрд кВт·ч электроэнергии. Из них 24,1 млрд было направлено на удовлетворение внутреннего спроса, 1,4 млрд было экспортировано. Объем импорта составил 70,7 млн ​​кВт·ч. За первые девять месяцев 2025 года производство составило 21,8 млрд кВт·ч, экспорт - 989,6 млн, а импорт - 145 млн кВт·ч.

Проекты нового поколения в области "зеленой энергетики" - Билясувар, Нефтчала, Шафаг и Джебраил

Недавно началось строительство солнечной электростанции "Билясувар" мощностью 445 МВт. Эта станция, которая будет состоять из более чем 943 тысяч панелей, является одним из крупнейших проектов солнечной энергетики в регионе. Параллельно ведутся работы по солнечной электростанции "Нефтчала" мощностью 315 МВт, ветровой электростанции "Абшерон-Гарадаг" мощностью 240 МВт и солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт.

Кроме того, 28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент солнечных электростанций "Шамс" и "Уфуг" мощностью 50 мегаватт каждая в селе Шахвелли Джебраильского района. Этот проект считается важным компонентом стратегии страны в области "зеленой энергетики" и знаменует собой начало нового этапа на энергетической карте Джебраильского района.

Также в стране начато строительство по первому тендерному проекту в сфере возобновляемых источников энергии - солнечной электростанции "Гобустан" мощностью 100 МВт, и ведутся интенсивные работы по реализации еще одного солнечного проекта мощностью 100 МВт. В результате реализации этих проектов доля возобновляемой энергии в установленной мощности достигнет 33,7% к 2027 году. За счет выработки новыми станциями 5 миллиардов кВт·ч электроэнергии будет сэкономлено более 1 миллиарда кубометров природного газа и обеспечено сокращение выбросов до 2,3 миллиона тонн.

Глобальный контекст и гибкий подход Азербайджана

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в 2024 году в мире было введено в эксплуатацию 582 ГВт новых мощностей возобновляемой энергии. Однако этот показатель отстает от годового темпа роста, необходимого для достижения целей "зелёного перехода" к 2030 году. Перебои в электроснабжении, перегрузка сетей и ограниченные возможности накопления энергии создают серьезные проблемы во многих странах.

В этом контексте Азербайджан развивает возобновляемую энергетику параллельно с укреплением инфраструктуры сетей и систем хранения энергии. Для управления мощностью в 2 ГВт создаются аккумуляторные системы мощностью 250 МВт и емкостью 500 МВт·ч. Кроме того, при поддержке Всемирного банка в рамках проекта AZURE строится подстанция "Навахи" напряжением 500/300 кВ и линии электропередачи, которые обеспечат подключение к сети 1 ГВт новых солнечных и ветровых электростанций.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов подчеркнул: "Мы планируем увеличить долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности до 38% к 2030 году. В этом направлении мы рассматриваем создание дополнительных 700 МВт мощностей - как на суше, так и на море - с точки зрения обеспечения интеграции и устойчивости энергосистемы, в рамках соглашений, подписанных с нашими партнёрами".

Нахчыван становится новой "зоной зелёной энергии"

Нахчыванская Автономная Республика играет важную роль в развитии возобновляемой энергетики. В рамках Концепции "зоны зелёной энергии" определены 12 приоритетных направлений на 2026-2030 годы. В настоящее время доля возобновляемой энергии в Нахчыване составляет 44% в установленной мощности и 48% в производстве. Ожидается, что эти показатели будут увеличиваться в ближайшие годы с вводом в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 50 МВт, а также ГЭС "Тиви" и "Ордубад".

Параллельно проводятся совместные исследования по подключению к энергосистеме и экспорту электроэнергии из Нахчывана в Турцию. В рамках проекта планируется строительство линий электропередачи "Джебраил-Нахчыван" (330 кВ) и "Нахчыван-Турция" (400 кВ), а также преобразовательной подстанции. Эта инфраструктура откроет новый этап в транспортировке "зелёной энергии" в регионе через Зангезурский коридор.

Ветроэнергетические коридоры Каспийского моря и международные энергетические коридоры

Азербайджан реализует несколько международных проектов по передаче "зелёной энергии в регионе. Потенциал ветроэнергетики Каспийского моря реализуется в сотрудничестве с консорциумом "Caspian Breeze" (ACWA Power, Masdar и SOCAR Green) и китайскими компаниями. 4 ГВт из запланированных 6 ГВт будут экспортироваться по "Зелёному энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа" с 2032 года. Проект уже представлен для включения в 10-летний план развития Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Кроме того, соглашение о "Транскаспийском энергетическом коридоре", подписанное между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, позволит впервые в истории объединить электроэнергетические системы этих стран. Управление проектом осуществляет совместное предприятие "Альянс зеленого коридора" со штаб-квартирой в Баку, а технико-экономические обоснования проводятся при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Водород, геотермальная энергия и эффективность

Азербайджан также готовит национальный стратегический документ в области водородной энергетики. Этот документ будет охватывать производство, потребление и экспорт "зеленого водорода" и ускорит интеграцию страны в глобальный энергетический тренд.

Кроме того, геотермальный энергетический потенциал страны оценивается в 571,2 МВт, а электроэнергетический - в 57,1 МВт. В связи с этим планируется реализация пилотных геотермальных проектов в Бибиэйбате, Кюрдамире и Масаллы.

Ещё одним ключевым направлением энергетического перехода является энергоэффективность. В этой сфере созданы Информационная система по энергоэффективности (ИСЭЭ) и Фонд энергоэффективности. В соответствии с действующим законодательством в ближайшие годы будут предоставлены льготные кредиты, гранты и субсидии на повышение энергоэффективности.

Подводя итог, можно отметить, что стратегия "зелёной энергетики" Азербайджана теперь служит не только удовлетворению внутренних потребностей, но и формированию энергетических коридоров из Центральной Азии в Европу. Это позволит превратить страну в крупный энергетический хаб региона и внесет реальный вклад в процесс "зелёного перехода" в глобальном масштабе.