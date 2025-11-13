Избраны новые члены Общественного совета при минфине Азербайджана

13 ноября были проведены выборы в Общественный совет при министерстве финансов Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов, голосование прошло с участием представителей зарегистрированных институтов гражданского общества.

В соответствии с законом "Об общественном участии" членами Общественного совета при министерстве финансов избраны следующие лица:

Мехди Надир оглу Бабаев - член Общественного объединения "Молодые бухгалтеры"

Нурия Закир гызы Новрузова - председатель правления Ассоциации профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана

Ингилаб Агаджан оглу Ахмедов - член Профсоюзной организации университета "Хазар"

Эйюб Зохраб оглу Керимли - председатель Общественного объединения "Помощь экономическим и социальным исследованиям"

Эльман Кямиль оглу Садыгов - член Общественного объединения "Экологическое и аграрное развитие"

Анар Чингиз оглу Азизов - член Общественного объединения "Сеть азербайджанских журналистов"

Эльшад Ягуб оглу Мамедов - член Профсоюзного комитета Университета "Одлар Юрду".

Общественный совет при министерстве финансов будет обеспечивать общественное участие в деятельности министерства, вовлечение институтов гражданского общества в процесс совершенствования законодательства и принятия правовых актов по соответствующим направлениям деятельности, а также осуществление общественного контроля.

Согласно закону "Об общественном участии", срок полномочий Совета составляет два года.