Избраны новые члены Общественного совета при минфине Азербайджана
13 ноября были проведены выборы в Общественный совет при министерстве финансов Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов, голосование прошло с участием представителей зарегистрированных институтов гражданского общества.
В соответствии с законом "Об общественном участии" членами Общественного совета при министерстве финансов избраны следующие лица:
Мехди Надир оглу Бабаев - член Общественного объединения "Молодые бухгалтеры"
Нурия Закир гызы Новрузова - председатель правления Ассоциации профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана
Ингилаб Агаджан оглу Ахмедов - член Профсоюзной организации университета "Хазар"
Эйюб Зохраб оглу Керимли - председатель Общественного объединения "Помощь экономическим и социальным исследованиям"
Эльман Кямиль оглу Садыгов - член Общественного объединения "Экологическое и аграрное развитие"
Анар Чингиз оглу Азизов - член Общественного объединения "Сеть азербайджанских журналистов"
Эльшад Ягуб оглу Мамедов - член Профсоюзного комитета Университета "Одлар Юрду".
Общественный совет при министерстве финансов будет обеспечивать общественное участие в деятельности министерства, вовлечение институтов гражданского общества в процесс совершенствования законодательства и принятия правовых актов по соответствующим направлениям деятельности, а также осуществление общественного контроля.
Согласно закону "Об общественном участии", срок полномочий Совета составляет два года.
