Звезда «Гарри Поттера» вернулся на сцену спустя 15 лет и сорвал овации

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, вернулся к своей роли в бродвейской постановке "Гарри Поттер и Проклятое дитя".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, видео с реакцией зрителей на появление артиста публикует Super.ru в Telegram.

Поднявшийся на сцену Фелтон сорвал аплодисменты еще до произнесения первой реплики и выдержал долгую паузу, пока зрители восторженно кричали и аплодировали. Актер выглядел растроганным, однако не вышел из образа.

Фелтон сыграл повзрослевшего Малфоя и стал первой звездой оригинального актерского состава "Гарри Поттера", который присоединился к бродвейскому шоу. Его дебют состоялся 11 ноября на сцене Lyric Theatre. Пьеса "Гарри Поттер и Проклятое дитя" рассказывает о жизни главных героев культовой франшизы и их детей, которые отправляются в школу магии и волшебства "Хогвартс".