В Грузии арестован экс-премьер Георгий Гахария Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария был арестован на территории страны по решению правоохранительных органов. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщает местная прокуратура. Гахария сейчас в оппозиции и возглавляет оппозиционную партию.
В Грузии арестован экс-премьер Георгий Гахария
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария был арестован на территории страны по решению правоохранительных органов.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщает местная прокуратура. Гахария сейчас в оппозиции и возглавляет оппозиционную партию.
Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и принятии решений, нанесших вред людям и нарушивших Европейскую конвенцию о правах человека.
Гахарии грозит наказание вплоть до 13 лет тюрьмы.
