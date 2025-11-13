В Грузии арестован экс-премьер Георгий Гахария

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария был арестован на территории страны по решению правоохранительных органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщает местная прокуратура. Гахария сейчас в оппозиции и возглавляет оппозиционную партию.

Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и принятии решений, нанесших вред людям и нарушивших Европейскую конвенцию о правах человека.

Гахарии грозит наказание вплоть до 13 лет тюрьмы.