Пассажиров Frontier эвакуировали из-за необычной находки на борту

Пассажиров самолета авиакомпании Frontier срочно эвакуировали из-за одной необычной находки на борту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел в аэропорту Атланты, США. Лайнер готовился к вылету, когда одна из пассажирок нашла под сиденьем заряженную обойму пистолета. Она рассказала об этом членам экипажа, а те экстренно высадили путешественников.

Все вещи пассажиров повторно досмотрели, как и сам самолет. После расследования выяснилось, что обойму случайно оставил на борту путешественник, оказавшийся сотрудником правоохранительных органов. Его доставили в полицию. Самолет вылетел в Цинциннати с четырехчсовой задержкой.