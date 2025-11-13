Срок ареста Баграта продлен

В Армении суд продлил срок ареста архиепископа Баграта Галстаняна на три месяца.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, лидер оппозиционного движения "Священная борьба" проходит по делу о "попытке захвата власти" и уже пять месяцев содержится под стражей.

Прокурор утверждает, что Галастанян на свободе может препятствовать следствию или скрываться.

Судья признал ходатайство обвинения обоснованным и оставил меру пресечения без изменений.

Напомним, что силовики в конце июня арестовали на два месяца Галстаняна. В августе суд продлил арест архиепископа и других обвиняемых по общему делу о "попытке захвата власти" на три месяца.