Срок ареста Баграта продлен
В Армении суд продлил срок ареста архиепископа Баграта Галстаняна на три месяца.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, лидер оппозиционного движения "Священная борьба" проходит по делу о "попытке захвата власти" и уже пять месяцев содержится под стражей.
Прокурор утверждает, что Галастанян на свободе может препятствовать следствию или скрываться.
Судья признал ходатайство обвинения обоснованным и оставил меру пресечения без изменений.
Напомним, что силовики в конце июня арестовали на два месяца Галстаняна. В августе суд продлил арест архиепископа и других обвиняемых по общему делу о "попытке захвата власти" на три месяца.
