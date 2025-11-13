Крупнейший в мире производитель электромобилей увеличивает производственный комплекс

Крупнейший в мире производитель электромобилей китайский автоконцерн BYD увеличивает свой производственный комплекс в Чжэнчжоу до 32 км2 с текущих 22км2.

Day.Az

Сейчас на заводе работают около 60 тысяч человек.

