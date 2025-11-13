https://news.day.az/world/1795270.html

Крупнейший в мире производитель электромобилей увеличивает производственный комплекс - ВИДЕО

Крупнейший в мире производитель электромобилей китайский автоконцерн BYD увеличивает свой производственный комплекс в Чжэнчжоу до 32 км2 с текущих 22км2. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сейчас на заводе работают около 60 тысяч человек. Представляем вашему вниманию данное видео: