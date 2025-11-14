https://news.day.az/world/1795283.html

Саркози заметили на пробежке в Париже - ВИДЕО

Освобождённый несколько дней назад из тюрьмы после трёх недель отбывания пятилетнего срока экс-президент Франции Николя Саркози был замечен сегодня на пробежке в Париже. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: