https://news.day.az/world/1795283.html Саркози заметили на пробежке в Париже - ВИДЕО Освобождённый несколько дней назад из тюрьмы после трёх недель отбывания пятилетнего срока экс-президент Франции Николя Саркози был замечен сегодня на пробежке в Париже. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
