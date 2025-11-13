Турецкий противопожарный самолет упал в Хорватии

23:02

Противопожарный самолет AT8022, принадлежащие Главному управлению лесного хозяйства, потерпел крушение в Хорватии.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило Министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

Согласно информации, пилот погиб.

С пожарным самолётом Турции пропала радиосвязь.

По информации ведомства, два противопожарных самолёта AT8022, принадлежащие Главному управлению лесного хозяйства, вылетели в Хорватию для проведения планового технического осмотра.

Министерство отметило, что оба самолёта направлялись из Чанаккале в Загреб, однако из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены провести ночь в аэропорту Риеки.

"Сегодня в 17:38 по турецкому времени самолёт вновь вылетел из аэропорта Риеки в направлении Загреба, однако из-за ухудшения погодных условий был вынужден вернуться. Один из самолётов благополучно приземлился в аэропорту Риеки, а с другим радиосвязь прервалась в 18:25 по турецкому времени", - говорится в сообщении министерства.

Министерство сообщило, что совместно с властями Хорватии начаты поисково-спасательные работы для обнаружения самолёта и пилота, находившегося на дежурстве.