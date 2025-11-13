СК Армении просит продлить арест Карапетяну

Следственный комитет Армении ходатайствует о дальнейшем содержании под стражей Самвела Карапетяна.

Как передает Day.Az, информацию об этом подтвердила пресс-секретарь СК Кима Авдалян в беседе с ТАСС.

"Представили в суд ходатайство о продлении меры пресечения в отношении указанного лица", - сказала она.

Антикоррупционный апелляционный суд Армении, под председательством судьи Карена Амиряна, оставил в силе решение о заключении Карапетяна под стражу, отклонив апелляцию его адвокатов. Текущий срок ареста бизнесмена истекает 18 ноября.

Самвел Карапетян был задержан 18 июня сотрудниками МВД Армении, ему предъявлены обвинения в публичных призывах к насильственному захвату власти, которые он отрицает. После задержания Ереванский суд санкционировал его арест, который впоследствии неоднократно продлевался. Параллельно с уголовным преследованием, в отношении компаний, связанных с Карапетяном, начались проверки, приведшие к временному закрытию сети пиццерий "Пицца Ташир". Кроме того, власти Армении инициировали процесс национализации компании "Электрические сети Армении", владельцем которой является Карапетян.

Ранее мы сообщали, что Карапетяну предъявили новое обвинение.