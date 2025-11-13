Азербайджан и Ботсвана подписали коммюнике об установлении дипотношений

11 ноября 2025 года в Нью-Йорке Постоянный представитель Азербайджанской Республики при Организации Объединённых Наций Тофик Мусаев и Постоянный представитель Республики Ботсвана при ООН Чарльз Масоле подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.

Как сообщили Day.Az в Постоянном представительстве, в Совместном коммюнике выражается намерение Азербайджанской Республики и Республики Ботсвана содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между их странами и народами.

В документе также подчёркивается, что правительства обеих стран, устанавливая дипломатические отношения, руководствуются Уставом ООН и общепризнанными нормами и принципами международного права, в частности принципами суверенитета, территориальной целостности государств и невмешательства во внутренние дела.

Постоянные представители также направили письмо Генеральному секретарю ООН с просьбой распространить текст Совместного коммюнике в качестве официального документа Организации Объединённых Наций.