Биткойн и Ethereum падают в цене

Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует снижение, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 20:51 по бакинскому времени биткойн снижался на 0,48% и находился на уровне $101,015 тыс. К 20:59 биткойн ускорил снижение до $100,612 тыс. (-0,84%).

По данным Binance на 20:51, курс Ethereum снижался на 1,27%, до $3 350. К 20:59 криптовалюта ускорила снижение и находилась на уровне $3 325 (-2,23%).

По данным Coinmarketcap на 13 ноября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,39 трлн. Из них $2,006 трлн (59,2%) приходится на биткойн, $401,313 млрд (11,8%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 131 тыс. трейдеров на сумму $402,58 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на эфир. Порядка $277,12 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $125,2 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $131,42 млн, из которых около $82 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $49,42 млн - на короткие. Из общего числа на биткойн пришлось около $122,75 млн, из которых около $89,75 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $33,01 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Bybit в паре BTCUSD стоимостью $5,82 млн.