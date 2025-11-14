Кроссовер повредил «небесную лестницу» на испытаниях в Китае

В ходе испытаний нового кроссовера Chery в Китае оказалась повреждена лестница горы Тяньмэнь - туристическая достопримечательность, известная также как "небесная лестница".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает Carnewschina.

Компания Chery планировала продемонстрировать внедорожные возможности нового кроссовера Fulwin X3L, показав его заезд на вершину высокой лестницы. Испытание началось успешно, но в какой-то момент автомобиль соскользнул со ступенек, покатился назад и врезался в ограждение, повредив его.

Представители Chery принесли извинения в связи с инцидентом, признав, что недооценили потенциальные риски. Предварительно, причиной аварии стало отсоединение страховочного троса, который запутался в правом колесе, что привело к блокировке подачи тяги. Компания пообещала полностью восстановить поврежденное ограждение.