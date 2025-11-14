https://news.day.az/world/1795305.html Вэнс оценил состояние здоровья Трампа Президент США Дональд Трамп чувствует себя очень хорошо. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, так его состояние здоровья оценил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. "Трамп очень здоров. Если бы я работал при [экс-президенте США Джо] Байдене, я бы волновался каждый день", - сказал он.
Вэнс оценил состояние здоровья Трампа
Президент США Дональд Трамп чувствует себя очень хорошо.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, так его состояние здоровья оценил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
"Трамп очень здоров. Если бы я работал при [экс-президенте США Джо] Байдене, я бы волновался каждый день", - сказал он.
По его словам, он старается не думать о том, что ему придется занять пост президента, если с Трампом что-то случится. Вэнс также отметил, что у Трампа есть "сверхчеловеческая способность", - он может "читать людей".
