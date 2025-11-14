Вэнс оценил состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп чувствует себя очень хорошо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, так его состояние здоровья оценил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Трамп очень здоров. Если бы я работал при [экс-президенте США Джо] Байдене, я бы волновался каждый день", - сказал он.

По его словам, он старается не думать о том, что ему придется занять пост президента, если с Трампом что-то случится. Вэнс также отметил, что у Трампа есть "сверхчеловеческая способность", - он может "читать людей".