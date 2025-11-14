https://news.day.az/world/1795287.html

Блогера Сагателяна арестовали на два месяца

Ведущий подкаста "Имнемними" Вазген Сагателян арестован в Армении на 2 месяца. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. Блогер был задержан сегодня утром в собственном доме в Ереване по статье "Хулиганство". Уголовное дело возбудили на основании заявления спикера парламента Алена Симоняна. Решение вынес судья Роман Смбатян.