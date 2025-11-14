https://news.day.az/world/1795287.html Блогера Сагателяна арестовали на два месяца Ведущий подкаста "Имнемними" Вазген Сагателян арестован в Армении на 2 месяца. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. Блогер был задержан сегодня утром в собственном доме в Ереване по статье "Хулиганство". Уголовное дело возбудили на основании заявления спикера парламента Алена Симоняна. Решение вынес судья Роман Смбатян.
Блогера Сагателяна арестовали на два месяца
Ведущий подкаста "Имнемними" Вазген Сагателян арестован в Армении на 2 месяца.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Блогер был задержан сегодня утром в собственном доме в Ереване по статье "Хулиганство". Уголовное дело возбудили на основании заявления спикера парламента Алена Симоняна.
Решение вынес судья Роман Смбатян.
