Тренер сборной Португалии объяснил удаление Роналду в матче с Ирландией
Главный тренер португальской сборной Роберто Мартинес заявил, что ситуация с нарушением Криштиану Роналду на видеозаписи выглядит серьезнее, чем была в реальности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Record.
"Игрок такого уровня, как Криштиану, часто входит в штрафную и сталкивается с защитниками. Полностью избежать контактов ему бывает трудно. В данном эпизоде не было умышленной грубой игры - произошел несчастный случай", - заявил Мартинес.
Во время матча Роналду ударил локтем защитника ирландской команды Дару О'Ши и был удален на 61-й минуте. К этому моменту Ирландия вела 2:0.
40-летний игрок впервые был удален в матче за сборную.
Португалия сохраняет лидерство в группе F, набрав 10 очков. Далее идут сборные Венгрии (8 очков), Ирландии (7) и Армении (3). В заключительном туре Португалия дома встретится с Арменией, где Роналду не сможет сыграть из-за красной карточки.
