Подросток поджег кинозал в Москве.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

16-летний парень пронес канистру с бензином на сеанс в кинозал ТЦ Авиапарк, облил им кресла и поджëг. В зале началась паника, показы прервали. Никто не пострадал.

Предварительно, он мог действовать по указанию мошенников.

