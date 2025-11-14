https://news.day.az/world/1795294.html Подросток поджег кинозал в Москве - ВИДЕО Подросток поджег кинозал в Москве. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 16-летний парень пронес канистру с бензином на сеанс в кинозал ТЦ Авиапарк, облил им кресла и поджëг. В зале началась паника, показы прервали. Никто не пострадал. Предварительно, он мог действовать по указанию мошенников.
Подросток поджег кинозал в Москве - ВИДЕО
Подросток поджег кинозал в Москве.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
16-летний парень пронес канистру с бензином на сеанс в кинозал ТЦ Авиапарк, облил им кресла и поджëг. В зале началась паника, показы прервали. Никто не пострадал.
Предварительно, он мог действовать по указанию мошенников.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре