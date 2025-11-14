https://news.day.az/world/1795329.html США начнут добывать нефть на Аляске Администрация президента США Дональда Трампа утвердила отмену введенных при его предшественнике Джо Байдене ограничений на добычу нефти и газа на Аляске. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил министр внутренних дел США Дуглас Бергам, передает Reuters.
США начнут добывать нефть на Аляске
Администрация президента США Дональда Трампа утвердила отмену введенных при его предшественнике Джо Байдене ограничений на добычу нефти и газа на Аляске.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил министр внутренних дел США Дуглас Бергам, передает Reuters.
По словам Бергама, это решение позволит раскрыть энергетический потенциал Аляски, создать рабочие места для жителей ее северной части и укрепить топливную безопасность страны.
