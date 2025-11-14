США начнут добывать нефть на Аляске

Администрация президента США Дональда Трампа утвердила отмену введенных при его предшественнике Джо Байдене ограничений на добычу нефти и газа на Аляске.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил министр внутренних дел США Дуглас Бергам, передает Reuters.

По словам Бергама, это решение позволит раскрыть энергетический потенциал Аляски, создать рабочие места для жителей ее северной части и укрепить топливную безопасность страны.