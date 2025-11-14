Названы даты осенних каникул в школах Азербайджана

С 17 ноября начнутся пятидневные осенние каникулы в общеобразовательных учреждениях за 2025-2026 учебный год.

Как сообщает Day.Az, осенние каникулы охватят период с 17 по 21 ноября.

Поскольку 22-23 ноября выпадают на субботу и воскресенье, занятия возобновятся с 24 ноября.

Эти каникулы будут распространяться также на подготовительные группы при общеобразовательных учреждениях.

Отметим, что осенние каникулы определены в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров № 66 от 24 февраля 2020 года "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях".