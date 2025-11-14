https://news.day.az/society/1795301.html Названы даты осенних каникул в школах Азербайджана С 17 ноября начнутся пятидневные осенние каникулы в общеобразовательных учреждениях за 2025-2026 учебный год. Как сообщает Day.Az, осенние каникулы охватят период с 17 по 21 ноября. Поскольку 22-23 ноября выпадают на субботу и воскресенье, занятия возобновятся с 24 ноября.
Названы даты осенних каникул в школах Азербайджана
С 17 ноября начнутся пятидневные осенние каникулы в общеобразовательных учреждениях за 2025-2026 учебный год.
Как сообщает Day.Az, осенние каникулы охватят период с 17 по 21 ноября.
Поскольку 22-23 ноября выпадают на субботу и воскресенье, занятия возобновятся с 24 ноября.
Эти каникулы будут распространяться также на подготовительные группы при общеобразовательных учреждениях.
Отметим, что осенние каникулы определены в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров № 66 от 24 февраля 2020 года "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях".
