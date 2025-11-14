https://news.day.az/world/1795380.html Апокалиптичный шторм в Нью-Мехико - ВИДЕО Апокалиптичный шторм попал на видео в Нью-Мексико. Как передает Day.Az, кадры опубликовал охотник за штормами Бретт Райт. "То чувство, когда бежишь от суперъячейки всей жизни", - подписал он видео. Действительно, такое увидеть можно крайне редко. Грозы-суперъячейки встречаются реже всего и представляют наибольшую опасность.
Апокалиптичный шторм попал на видео в Нью-Мексико.
Как передает Day.Az, кадры опубликовал охотник за штормами Бретт Райт.
"То чувство, когда бежишь от суперъячейки всей жизни", - подписал он видео.
Действительно, такое увидеть можно крайне редко.
Грозы-суперъячейки встречаются реже всего и представляют наибольшую опасность.
Чаще всего их можно встретить в области Великих равнин в США - в районе, известном как Аллея торнадо.
