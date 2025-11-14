Апокалиптичный шторм в Нью-Мехико

Апокалиптичный шторм попал на видео в Нью-Мексико.

Как передает Day.Az, кадры опубликовал охотник за штормами Бретт Райт.

"То чувство, когда бежишь от суперъячейки всей жизни", - подписал он видео.

Действительно, такое увидеть можно крайне редко. 

Грозы-суперъячейки встречаются реже всего и представляют наибольшую опасность.

Чаще всего их можно встретить в области Великих равнин в США - в районе, известном как Аллея торнадо.