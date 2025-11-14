https://news.day.az/world/1795380.html

Апокалиптичный шторм в Нью-Мехико - ВИДЕО

Апокалиптичный шторм попал на видео в Нью-Мексико. Как передает Day.Az, кадры опубликовал охотник за штормами Бретт Райт. "То чувство, когда бежишь от суперъячейки всей жизни", - подписал он видео. Действительно, такое увидеть можно крайне редко. Грозы-суперъячейки встречаются реже всего и представляют наибольшую опасность.