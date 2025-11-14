https://news.day.az/world/1795309.html Франция произвела второй испытательный пуск ракеты ASMPA-R Министерство обороны Франции приняло на вооружение новую ракету средней дальности класса "воздух-земля" ASMPA-R, способную нести ядерный заряд. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте ведомства республики.
Франция произвела второй испытательный пуск ракеты ASMPA-R
Министерство обороны Франции приняло на вооружение новую ракету средней дальности класса "воздух-земля" ASMPA-R, способную нести ядерный заряд.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте ведомства республики.
В публикации отмечается, что новая ракета была принята на вооружение после второго испытательного пуска ASMPA-R с истребителя Rafale.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре