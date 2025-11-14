Франция произвела второй испытательный пуск ракеты ASMPA-R

Министерство обороны Франции приняло на вооружение новую ракету средней дальности класса "воздух-земля" ASMPA-R, способную нести ядерный заряд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте ведомства республики.

В публикации отмечается, что новая ракета была принята на вооружение после второго испытательного пуска ASMPA-R с истребителя Rafale.