Президент "Реала'"покинет свой пост

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен покинуть свой пост в 2026 году.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил испанский журналист и инсайдер Пепе Альварес в своих социальных сетях.

По данным источника, 78-летний руководитель принял решение уйти за два года до окончания полномочий, которые истекают в 2028-м. "Перес хочет обеспечить упорядоченную передачу власти, независимо от того, поддержат ли партнеры референдум или нет", отметил Альварес.

Флорентино Перес впервые возглавил "Реал" в 2000 году и проработал шесть лет. В 2009 году он был избран снова и с тех пор руководит клубом без альтернатив. За время его президентства мадридский клуб добился выдающихся успехов: семь побед в Лиге чемпионов, семь титулов чемпиона Испании, семь побед в Суперкубке Испании, шесть Суперкубков УЕФА, пять побед на клубном чемпионате мира, три Кубка Испании и два Межконтинентальных кубка.

Перес останется одним из самых успешных руководителей в истории мирового футбола.