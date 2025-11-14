В Баку на рынке в говяжьей бастурме обнаружили ДНК лошади

На основании информации, распространённой в СМИ о продаже дешёвой колбасы, сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана провели мониторинг на рынке, принадлежащем фирме "Kəngərli", расположенном по адресу: Баку, Низаминский район, улица Дж. Нахчыванского, дом 49C.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве.

Согласно информации, были взяты образцы мясной продукции и отправлены в соответствующую лабораторию Института продовольственной безопасности для проверки микробиологических показателей и определения происхождения мяса. В результате анализа в продукте бастурма из говядины была выявлена ДНК лошади.

В связи с этим на складе и торговом объекте, принадлежащем физическому лицу Азаду Рзаеву, действующем на территории рынка, была проведена внеплановая проверка. В ходе осмотра было установлено нарушение требований технических нормативных правовых актов.

В частности, объект осуществлял деятельность без регистрации в системе продовольственной безопасности; на колбасе, бастурме из говядины, вине, коньяке и сырах отсутствовали необходимые маркировочные данные и сопроводительные документы; у продукции водки, коньяка и вина под товарным знаком "Nemiroff" не было импортного фитосанитарного сертификата. Также было выявлено, что сыры и бастурма хранились вне холодильного оборудования, с нарушением температурного режима, а в морозильном и холодильном оборудовании был нарушен принцип товарного соседства.

По факту в отношении руководства объекта составлен административный протокол, а изъятые мясные продукты, алкогольные напитки и сыры направлены на экспертизу.