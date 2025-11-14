Трамп может отменить пошлины на бразильский кофе

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены импортных пошлин на бразильский кофе в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на дипломатические источники.

Вопрос об отмене тарифов станет ключевым на встрече госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой в Вашингтоне. По данным источников, инициатива исходит от Белого дома.

"Трамп уже потребовал скорейшего принятия мер по снижению цен на кофе в США", - отмечают источники телеканала.

Отмена пошлин может существенно повлиять на потребительские цены в США, где бразильский кофе составляет значительную часть рынка.