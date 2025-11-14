Расширена подсистема операторов международных перевозок AYNA

Расширена подсистема "Операторы, осуществляющие международные автомобильные перевозки" AYNA.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с этим.

Согласно указу, подсистема "Операторы, осуществляющие международные автомобильные перевозки", включенная в информационную систему, будет проводить, наряду с учётом операторов международных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом, электронную выдачу операторам определенных квотой разрешительных бланков иностранных государств, обменивающихся в электронном порядке, для выполнения международных автомобильных перевозок на территории иностранных государств и получение краткосрочных (на месяц) и многосторонних годовых разрешительных бланков (журналов) Международного транспортного форума на выполнение международных автомобильных перевозок на территории иностранных государств и обмениваемых в электронном порядке.

Таким образом, использование термина "Разрешение" стандартизировано, а годовые и краткосрочные разрешения представлены в виде краткосрочных (на месяц) и многосторонних годовых бланков "Разрешение". Уточнен порядок электронной выдачи бланков и журналов разрешений, предоставляемых на международные автомобильные перевозки в иностранных государствах.

Также в систему добавлены бланки разрешений, выдаваемые операторам, и их учёт.