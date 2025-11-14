Расширена подсистема операторов международных перевозок AYNA - Указ
Расширена подсистема "Операторы, осуществляющие международные автомобильные перевозки" AYNA.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с этим.
Согласно указу, подсистема "Операторы, осуществляющие международные автомобильные перевозки", включенная в информационную систему, будет проводить, наряду с учётом операторов международных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом, электронную выдачу операторам определенных квотой разрешительных бланков иностранных государств, обменивающихся в электронном порядке, для выполнения международных автомобильных перевозок на территории иностранных государств и получение краткосрочных (на месяц) и многосторонних годовых разрешительных бланков (журналов) Международного транспортного форума на выполнение международных автомобильных перевозок на территории иностранных государств и обмениваемых в электронном порядке.
Таким образом, использование термина "Разрешение" стандартизировано, а годовые и краткосрочные разрешения представлены в виде краткосрочных (на месяц) и многосторонних годовых бланков "Разрешение". Уточнен порядок электронной выдачи бланков и журналов разрешений, предоставляемых на международные автомобильные перевозки в иностранных государствах.
Также в систему добавлены бланки разрешений, выдаваемые операторам, и их учёт.
