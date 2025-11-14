В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как холуй Семена Пегова будет вышвырнут с Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Помните, был такой Семен Пегов? Провокатор, чудом не попавший в прицел азербайджанских дронов, искавший армян в Гадруте аж через полгода после освобождения города от оккупации?

Так вот, Пегову этому не рады даже в Армении. Причем не только Пегову, но и его холуям - так называемым "журналистам" пеговского блога Варгонзо. Один из них, некий Дмитрий Селезнев, решил скататься с семьей в Армению на отдых, но вот незадача! Селезнева задержали в аэропорту Еревана, сообщили, что принято решение о депортации - и отправили ждать обратного рейса, предварительно забрав паспорт.

Сам Пегов, кстати, был этим событием очень-очень удивлен. Чего это, мол, нашего Димочку депортируют? "Он ведь неоднократно бывал в Армении, в Карабахе, работал военкором на войне 2020 года", - плачется Пегов.

А надо не плакаться, а радоваться! Был бы между Баку и Ереваном подписанный мирный договор, оформлены межгосударственные отношения - и холуя твоего, Семен, могли бы и экстрадировать в Баку по запросу. Вот веселуха была бы!