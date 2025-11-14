Казахстан призывает Европу ускорить проекты по разгрузке Среднего коридора

В Брюсселе состоялось 44-е ежегодное заседание Берлинского Евразийского клуба, посвящённое теме "Средний коридор и глобальные ворота".

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу МИД РК, в центре обсуждений была тема растущей роли Казахстана в формировании новой архитектуры транспортной взаимосвязанности между Европой и Азией, передает Day.Az.

В заседании приняли участие представители государственных органов Казахстана и Европейского Союза, бизнес-ассоциаций, экспертного и научного сообщества, логистических компаний и финансовых институтов.

Постоянный представитель Казахстана при ЕС Роман Василенко отметил большой интерес Евросоюза к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, который предполагает выделение около 20 млрд евро на его поддержку.

Он также призвал европейские институты к практической реализации проектов, направленных на преодоление так называемых "узких горлышек" Среднего коридора.

В свою очередь исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс отметил, что Global Gateway - это не только соединение Китая и Европы, но и развитие межрегиональной торговли и укрепление политики соседства ЕС - соединение Центральной Азии, Кавказа и ЕС с помощью современных, устойчивых транспортных и цифровых коридоров.

"Когда торговля процветает, за ней следуют инвестиции. Надёжная логистика позволяет товарам своевременно поступать на рынки, создавая новые цепочки создания стоимости и промышленные партнёрства. Без функционирующей транспортной инфраструктуры даже доступ к важнейшим сырьевым материалам теряет смысл", - подчеркнул М. Хармс.

В ходе дискуссии были обсуждены перспективы сотрудничества по отдельным секторам, а также опыт и планы немецких и европейских логистических компаний по расширению своей деятельности на территории Казахстана.