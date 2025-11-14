Назван общий объем инвестиций SOCAR в Грузию

Объем инвестиций SOCAR в Грузию достигает 2,1 миллиарда долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети Х.

"В Тбилиси мы обсудили с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили приоритеты нашего стратегического энергетического партнерства и развитие новых проектов на взаимовыгодной основе.

Объем инвестиций SOCAR в Грузию достигает 2,1 миллиарда долларов США. За первые девять месяцев этого года в страну было поставлено 1,5 миллиарда кубометров природного газа, а экспорт электроэнергии составил 372 миллиона кВт·ч", - отмечается в публикации.