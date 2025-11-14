Sony смягчила ограничения по покупке игр для PlayStation

PS Store начал принимать карты из Казахстана и ряда других стран при покупке игр в "чужих" регионах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Telegram-канал PlayStation PSprices.

Пользователи консолей PlayStation сообщили, что цифровой магазин PS Store начал принимать банковские карты из Казахстана, Армении, Грузии, Беларуси и ряда других стран, где официально отсутствует собственный магазин. Это позволяет оформлять подписку PS Plus или приобретать игры в других регионах - например, в индийском или турецком.

При этом российский PS Store по-прежнему недоступен для оплаты, даже с карт иностранных банков - страница магазина с 2022 года сообщает: "Операции в PlayStation Store приостановлены".

Компания Sony пока не комментировала изменение в работе платежной системы. Не исключено, что речь идет о техническом сбое, который сохраняется уже около 10 дней. Эксперты предупреждают, что оформление покупок в обход региональных ограничений может быть сопряжено с рисками, включая возможные блокировки аккаунтов.

С 2022 года россияне лишились доступа к региональному цифровому магазину PS Store, в связи с чем геймеры начали создавать иностранные аккаунты и покупать игры под флагом других стран. В связи с этим, например, для покупки в турецком PS Store требовалась турецкая карта, из-за чего большинство геймеров пользовались услугами посредников.