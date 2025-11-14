Воспитанники Айбениз Гашимовой стали победителями Florida Keys на сцене Карнеги-холл

В Нью-Йорке состоялся гала-концерт победителей 9-го международного музыкального конкурса - Florida Keys International Music Competition, посвящённого 140-летию выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Азербайджан на конкурсе представили воспитанники заслуженной артистки Айбениз Гашимовой - Милана Набиева (16 лет) и Тамара Рзаева (23 года), ставшие победительницами престижного музыкального соревнования в своих возрастных категориях.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend педагог.

Милана Набиева исполнила на конкурсе арию Гюльчохры из оперетты "Аршин мал алан", а Тамара Рзаева - произведение "Без тебя".

По итогам конкурса Айбениз Гашимова была отмечена дипломом за высокий профессионализм и успешную подготовку молодых исполнителей. По словам артистки, эта награда - символ её многолетнего труда, любви к профессии и преданности искусству.

"Мои ученицы уже много лет с гордостью представляют Азербайджан в разных странах мира. Успех Миланы и Тамары - это наш общий успех и успех нашей Родины. Интересно, что на конкурсе они выступали без микрофона, а после победы получили приглашение выступать в различных странах. Для меня это событие - большая честь и радость!" - добавила Айбениз Гашимова.

В мероприятии, которое прошло в одном из самых престижных мировых концертных залов - Карнеги-холл, приняли участие более 50 молодых музыкантов из разных стран мира.