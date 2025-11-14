https://news.day.az/officialchronicle/1795364.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию Азиатского банка развития - ФОТО 14 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Азиатского банка развития Масато Канда, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
