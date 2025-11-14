Президент Ильхам Алиев принял делегацию Азиатского банка развития

14 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Азиатского банка развития Масато Канда, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется